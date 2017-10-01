В Курске задержан участник драки из федерального розыска

Сотрудники Росгвардии задержали в Курске 30-летнего мужчину, который должен сейчас отбывать срок в колонии поселения. Однако решением суда он пренебрёг. За что находился в федеральном розыске. Это выяснили сотрудники Росгвардии, когда устанавливали личности участников драки, произошедшей в Курске. Вечером в группу задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Курской области поступила информация потасовке во дворе дома на проспекте Клыкова. На место происшествия оперативно подоспел экипаж вневедомственной охраны и задержал нарушителей спокойствия. Для дальнейшего разбирательства они были переданы полиции.



