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В Курске задержан участник драки из федерального розыска

Сегодня, 12:04
В Курске задержан участник драки из федерального розыска
Сотрудники Росгвардии задержали в Курске 30-летнего мужчину, который должен сейчас отбывать срок в колонии поселения. Однако решением суда он пренебрёг. За что находился в федеральном розыске. Это выяснили сотрудники Росгвардии, когда устанавливали личности участников драки, произошедшей в Курске. Вечером  в группу задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Курской области поступила информация потасовке во дворе дома на проспекте Клыкова. На место происшествия оперативно подоспел экипаж вневедомственной охраны и задержал нарушителей спокойствия. Для дальнейшего разбирательства они были переданы полиции. 

 

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