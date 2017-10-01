В Курске в тройной аварии пострадали два человека, среди них 6-летний ребенок

12 октября в Курске произошла авария с участием трех иномарок, в ней пострадали два человека, в том числе ребенок. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП зафиксировали около 9 утра возле дома №8«А» по проспекту Энтузиастов. Автомобиль «Хендэ Соната», под управлением 30-летнего водителя, врезался в двигавшуюся впереди «Тойоту Короллу». Ее в свою очередь отбросило на следующий впереди "Рено Логан". Травмы в этом происшествии получили 27-летний водитель "Рено" и 6-летний пассажир "Тойоты". Их с ранениями различной степени тяжести доставили в лечебные учреждения.



