Курских водителей снова проверят на трезвость

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в Курске, а также в районах области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Участников дорожного движения призывают сообщать о пьяных автомобилистах по номерам 02, с мобильного 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.