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Молодой курянин призывал в соцсети к терроризму

Сегодня, 13:01
Молодой курянин призывал в соцсети к терроризму
Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Курска, молодой человек призывал к террористической деятельности и оправдывал терроризм в Интернете. Как рассказали в СК, примерно в 2015 году еще в несовершеннолетнем возрасте курянин решил исповедовать ислам, в связи с чем стал изучать религиозные материалы, совершать религиозные обряды и отправления, оправдывая течение ислама радикального толка и незаконную деятельность участников запрещенной на территории России террористической организации «ИГИЛ». В сентябре 2016 года он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» три аудиофайла. Исследование показало, что ролики содержат признаки побуждения к вступлению в ряды организации «Исламское государство», оправдания религиозными идеями идеологии насилия с целью дестабилизации деятельности органов власти различных государств, призывы к насильственным основанным на межрелигиозной неприязни действиям в форме воинствующего джихада, применения насилия к не мусульманам, вплоть до полного их уничтожения и другие.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, скоро ему предъявят обвинение. 
Расследование уголовного дела продолжается.

 

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