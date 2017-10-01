На ярмарке в Золотухино изъяли санкционную колбасу

На выездной ярмарке в поселке Золотухино инспектор Управления ветеринарии выявил факт реализации колбасных изделий украинского производства. Так как эта продукция попадает под действие продуктового эмбарго и подлежит уничтожению, были привлечены сотрудники Россельхознадзора. В ходе совместного с инспекторами ДПС осмотра транспортного средства, с которого осуществлялась торговля, они обнаружили более 20 кг колбасы в заводской упаковке. Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. Кроме того, колбасу перевозили с нарушением температурного режима. Продукцию изъяли и сожгли.