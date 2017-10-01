Сегодня утром в Курске ловили уклонистов

Сегодняшнее утро оказалось недобрым для нескольких курских призывников. Сотрудники военного комиссариата по Центральному и Сеймскому округам и полицейские провели рейд по розыску уклонистов. Только ранним утром и поздним вечером таких ребят можно застать дома. По словам военного комиссара по Центральному и Сеймскому округам Игоря Ясько, сейчас в розыске - 637 ребят. Пять лет назад таких было более 5 тысяч. Помимо рейдов, с парнями, которые не хотят служить, ведется разъяснительная работа. При достижении 27-летнего возраста уклонисты вместо военного билета могут получить справку, что гражданин в Вооруженных силах не служил, не имея на то законных оснований. С таким документом устроиться на перспективную работу невозможно. Примерно половина уклонистов, как правило, действительно не подлежит призыву по состоянию здоровья. Но они просто не хотят тратить время на обследования, чтобы подтвердить свою непригодность, и предпочитают бегать. Кстати, в ходе сегодняшнего рейда сотрудникам военкомата удалось вручить повестку одному из призывников.



