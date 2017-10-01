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Эксперты не нашли в курском твороге нарушений

Сегодня, 15:41
Эксперты не нашли в курском твороге нарушений
Сегодня в Курске проверили качество творога. В смотре участвовало 14 образцов с массовой долей жира 9% из Ульяновска, Воронежа и Белгорода, а также Волгоградской, Тверской, Липецкой, Тульской и Московской областей. Наш регион представляли три производителя. Все участники предварительно прошли экспертизу в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Растительных добавок ни в одном твороге не обнаружили. Однако некоторые нарушения всё же нашлись. В двух образцах – «Красная цена» из Липецкой области и «Дмитрогорский продукт» из Тверской области – занижена массовая доля жира. Вместо указанных на упаковке 9% в твороге оказалось 4,5% и 8% соответственно. Свои заключения эксперты направят производителям и, возможно, даже снимут эти образцы с продажи. В твороге курских производителей никаких нарушений не выявлено. Все три образца полностью соответствуют ГОСТу. Как покупателю определиться при выборе творога, рассказала эксперт, преподаватель Курского института кооперации Елена Деткова: "В первую очередь потребитель ориентируется на стоимость продукта и на уже знакомые, полюбившиеся марки, которые зарекомендовали себя на рынке. Если есть возможность посмотреть на творог при покупке, то прежде всего нужно обратить внимание на консистенцию. Она должна быть мажущейся либо зерновой, в зависимости от жирности". В обезжиренном твороге допускается небольшое отделение сыворотки, отмечает эксперт. И самое главное - в качественном твороге не должно быть посторонних привкусов и запахов.

 

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