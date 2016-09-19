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Аферист лишил курское предприятие товара на 1,5 млн рублей

Сегодня, 16:17
Аферист лишил курское предприятие товара на 1,5 млн рублей
Курские полицейские задержали мошенника, который проворачивал махинации с грузоперевозками. Как пояснили в УМВД, злоумышленник под видом транспортной компании принял заказ у агропромышленного предприятия Курска на перевозку груза в другой регион. Объявление об услугах он дал в интернете, а при заключении договора предоставил заказчику подложные документы. Так как своего транспорта у мошенника не было, он нашел перевозчика, в автомобиль которого отгрузили товар на сумму более 1,5 млн. рублей. Водитель получил от предприятия накладные с указанием места назначения. В дороге аферист связался с ним и сообщил об изменении маршрута. Когда он завладел продукцией, отключил телефон и на связь с заказчиком больше не вышел. Как выяснили полицейские, похищенный товар подозреваемый сбыл за несколько дней. Курские оперативники задержали мужчину в городе Шахты Ростовской области. Заведено уголовное дело. Устанавливается причастность мошенника к подобным преступлениям в других регионах.

 

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