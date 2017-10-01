В Курской области выбрали операторов по обращению с ТКО

Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области провел конкурсный отбор региональных операторов. Их два. С выбранными организациями заключены соглашения, касающиеся деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории области сроком на 10 лет.

В северо-восточной зоне деятельности статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами наделено АО «Спецавтобаза по уборке города Курска», в юго-западной – ООО «Экопол».

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами к северо-восточной зоне деятельности отнесены города Курск и Щигры, Горшеченский, Золотухинский, Касторенский, Курский, Мантуровский, Поныровский, Советский, Солнцевский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский районы. К юго-западной зоне деятельности отнесены города Железногорск, Курчатов, Льгов, Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Дмитриевский, Железногорский, Конышёвский, Кореневский, Курчатовский, Льговский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, Пристенский, Рыльский, Суджанский, Фатежский, Хомутовский районы.

В администрации отметили, что в соответствии с соглашением АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» и ООО «Экопол» приступят к выполнению своих обязательств после установления и введения в действие единого тарифа на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.