Курск на этой неделе встретит Кубок чемпионата мира по футболу

В Курске готовят повышенные меры безопасности во время пребывания Кубка чемпионата мира по футболу. В наш город трофей прибудет 20 октября и останется на три дня. Торжественная церемония встречи состоится в Спортивно-концертном комплексе в 11 часов. А 21-22 октября легендарный трофей будет демонстрироваться в спортзале торгового центра «МегаГРИНН». Поэтому в целях безопасности ТЦ 21 и 22 октября будет находиться под усиленной охраной силовых структур. В отношении всех сотрудников и посетителей будут действовать повышенные меры безопасности, проводиться полный досмотр автомашин. После Курска Кубок побывает в Воронеже, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Сочи. Затем отправится в международное путешествие и вернется в Россию в 2018 году перед началом ЧМ по футболу. Нынешний тур Кубка мира станет пятым и самым продолжительным из всех. В течение 123 дней легендарная статуэтка преодолеет 26 тысяч километров.



