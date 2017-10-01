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В Золотухино ветер сорвал крышу с детского сада

Вчера, 11:31
В Золотухино ветер сорвал крышу с детского сада
С вечера воскресенья в Курской области наблюдается сильный ветер. Не обошлось без происшествий. В 17.30 15 октября в «Службы спасения — 112» поступило сообщение о срыве кровли на улице Николаевская в поселке Золотухино. По прибытии на место оперативных служб выяснилось, что порывом ветра сорвало кровлю детского сада. К счастью, никто не пострадал. На работе дошкольного учреждения отсутствии части крыши не сказалось, поскольку был выходной. Уже сегодня здесь начались восстановительные работы, - сообщили в МЧС. Добавим, сильный ветер порывами до 20 м/с прогнозируют и сегодня. Курян призывают соблюдать осторожность. 

 

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