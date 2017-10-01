В регионе благоустроили более 400 дворов

На благоустройство дворов и создание комфортной жизни курян регион получит 214 млн рублей из федерального бюджета. Это чуть больше прошлогодней суммы. Тогда Курской области выделили 205 миллионов. На эти деньги будут или уже отремонтированы 507 дворовых и 58 общественных территорий. На сегодня в 33 из 42 муниципальных образований в полном объеме завершен весь предусмотренный на этот год комплекс работ по благоустройству. Приведено в порядок 412 дворовых и 41общественная территория. В заявленных дворах отремонтированы проезды, установлены скамейки и урны, проведена реконструкция системы освещения. Преобразились излюбленные места отдыха курян – парки, скверы, набережные, аллеи. Наиболее масштабные проекты были реализованы в Курске, Железногорске, Рыльске, Дмитриеве, Обояни. Срок окончания работ – конец октября, что соответствует срокам, установленным на федеральном уровне.