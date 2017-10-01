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Сегодня в Курске начали приводить в порядок сквер на Красной площади

Вчера, 11:44
Сегодня в Курске начали приводить в порядок сквер на Красной площади
Сегодня в самом центре Курска начались работы по благоустройству сквера у памятника Ленину. Он вошел в программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год. Как пояснил председатель городского комитета экологической безопасности и природопользования города Александр Ильин, на эти цели выделено 4 миллиона 600 тысяч рублей. Благоустройство сквера началось со сноса аварийных и старых насаждений, их заменят крупномерные сортовые саженцы. При устройстве цветников планируется посадка роз и сортовых кустарников – спиреи и самшита, в их оформлении будет использована отсыпка из мраморной крошки. В сквере также будут выполнены системы  декоративного освещения и поливочного водопровода. Завершить работы планируется до конца ноября. Курян просят с пониманием отнестись к некоторым неудобствам, которые, возможно, будут возникать в процессе проведения работ по благоустройству сквера. 

 

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