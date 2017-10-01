Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам

С сегодняшнего дня Сбербанк снижает процентные ставки и упрощает условия по потребительским кредитам. Снижение составило 1 п.п. по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» и 0,4-1,4 п.п. по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». Теперь минимальная ставка «Потребительского кредита под поручительство физических лиц» и «Потребительскому кредиту без обеспечения» одинакова, составляет 12,9% и больше не зависит от срока кредитования.





Ставка по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» является фиксированной и составляет 13,5% годовых.





«В период с 1 августа по 15 октября включительно Сбербанк проводил ценовую акцию по потребительским кредитам. Мы увидели значительный интерес к этому предложению, поэтому приняли решение улучшить условия для всех наших клиентов. Особенно значительные результаты в период действия акции показал август, где было выдано свыше 93 млрд. рублей, что на 15% больше, чем месяцем ранее и является рекордным за последние 3 года, – отметил и.о. директора дивизиона «Занять и сберегать» Максим Степочкин. – Вместе со снижением ставок, мы также упростили условия, установив единую минимальную ставку вне зависимости от суммы и срока кредита, а также наличия обеспечения. Теперь нашим клиентам станет еще удобнее ориентироваться в условиях кредитования».





В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.





Напомним, что в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк частные клиенты оформили более 160 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 37 млрд рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



