В Курске "Приора" сбила на "зебре" женщину и скрылась

Накануне вечером в Курске под колеса автомобиля попала женщина. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло 15 октября около 9 вечера возле дома №7 по Студенческой. 22-летний водитель «Лады Приоры», двигаясь со стороны улицы 50 лет Октября в сторону улицы Косухина, допустил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с ранением доставили в больницу. Водитель с места ДТП скрылся, однако его удалось найти - сообщили в ГИБДД.



