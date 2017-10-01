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Хирург из Железногорска ответит в суде за смерть пациентки

Вчера, 14:29
Хирург из Железногорска ответит в суде за смерть пациентки
Завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего операционным отделением для противошоковых мероприятий, врача-хирурга Железногорской городской больницы №2. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. 
По данным СК, 12 декабря 2016 года в хирургическое отделение в плановом порядке госпитализировали 22-летнюю девушку с диагнозом желчекаменная болезнь, хронический холецистит. После осмотра пациентки первоначальный диагноз подтвердился. В связи с чем ей назначено проведение лапароскопической холецистэктомии. Через несколько часов при проведении плановой операции врачом-хирургом, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, пациентке было причинено ранение левой подвздошной артерии, повлекшее за собой геморрагический шок 4 степени с эпизодом остановки сердечной деятельности, которую удалось восстановить реанимационными мероприятиями. После операции потерпевшая находилась без сознания, и 19 декабря 2016 года по настоянию ее родителей была переведена в Москву в Федеральный медицинский биофизический центр имени Бурназяна, где, несмотря на проводимое лечение, 22 января 2017 года скончалась.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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