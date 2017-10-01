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Энергетики завершили ремонт теплосетей в Курске

Вчера, 14:41
Энергетики завершили ремонт теплосетей в Курске
После капитальных ремонтов специалисты курского филиала «Квадры» включили в работу участки тепломагистралей по улицам Димитрова, Золотая, 50 лет Октября и Энергетиков-2. Таким образом, компания завершила программу капремонтов теплосетей в этом году. На улице 50 лет Октября энергетики заменили 570 метров магистралей, на Энергетиков – 2 – 354 метра, на Золотой – 322, на Димитрова – 294. Старые трубы заменили на новые - износостойкие, в пенополиуретановой изоляции. В компании подчеркнули: новые трубопроводы введены в эксплуатацию, и теплосети обеспечивают потребителей Центрального и Сеймского округов города теплом и горячей водой. Благоустройство территорий после капремонтов завершится до ноября.

 

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