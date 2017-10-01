поиск по сайту
 

В Железногорске коза с козленком перепугали жителей многоэтажки

Вчера, 15:53
В Железногорске коза с козленком перепугали жителей многоэтажки
Минувшим вечером в полицию Железногорска поступило сообщение, что коза с козленком разгуливают по подъезду многоэтажного дома. Жильцы побоялись, что животные, испугавшись, могут нанести травмы прохожим или детям и вызвали стражей порядка. Когда полицейские прибыли на место, питомцы дошли до девятого этажа. Сотрудники вывели испуганных животных, не нанеся им вреда. Козу удалось вывезти на лифте, а маленького козленка спускали на руках. По предварительной информации, питомцы могли оторваться из частного хозяйства. На каждом из них ошейник. Сейчас полиция разыскивает хозяев козы с козленком. Пока домашние питомцы находятся в ОВД.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама