В Железногорске коза с козленком перепугали жителей многоэтажки

Минувшим вечером в полицию Железногорска поступило сообщение, что коза с козленком разгуливают по подъезду многоэтажного дома. Жильцы побоялись, что животные, испугавшись, могут нанести травмы прохожим или детям и вызвали стражей порядка. Когда полицейские прибыли на место, питомцы дошли до девятого этажа. Сотрудники вывели испуганных животных, не нанеся им вреда. Козу удалось вывезти на лифте, а маленького козленка спускали на руках. По предварительной информации, питомцы могли оторваться из частного хозяйства. На каждом из них ошейник. Сейчас полиция разыскивает хозяев козы с козленком. Пока домашние питомцы находятся в ОВД.



