Курянин похитил у пасечника почти тонну мёда

Сотрудники полиции установили личность курянина, подозреваемого в крупном мошенничестве. Злоумышленник обманом похитил почти тонну мёда у владельца пасеки. Объявление о продаже он нашёл в интернете, всё общение проходило исключительно по телефону. Подозреваемый попросил привезти мёд в условленное место, где заранее нанятые люди перегрузили его в другой автомобиль. После этого назвал адрес дома, куда продавец должен был приехать за деньгами и пустой тарой. Добравшись до места, потерпевший понял, что о сделке по продаже мёда здесь никто не знает и он стал жертвой мошенников. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Пасечник обратился в полицию. Сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина быстро продал мёд, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Часть похищенного изъяли. Оказалось, что курянин ранее уже использовал подобную мошенническую схему, но до сих пор оставался безнаказанным.



