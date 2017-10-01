ЦБ грозит провал на суде против банка «Югра»

Арбитражный суд Москвы отказал Центральному банку в исключении федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова из судебного процесса против бывшего руководства банка «Югра», где регулятор выступает в качестве ответчика. Суд назначил рассмотрение дела о незаконном отзыве лицензии на 13 ноября, сообщило интернет-издание «Версия».

Как сообщается в материале, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов встал на сторону бывшего руководства банка и поддержал финансовое учреждение на судебном заседании, которое прошло 11 октября. В свою очередь представители федерального регулятора пытались добиться исключения бизнес-омбудсмена из процесса, но суд отказал им в такой возможности.

«Мы ознакомились с требованиями, которые содержатся в заявлении банка «Югра», нам эти доводы кажутся убедительными, и мы поддерживаем эти требования», - дополнительно заявил в суде представитель Титова», - приводит слова представителя Титова интернет-издание.

В материале также сказано, что истец включил в материалы дела свою отчетность на 8 июля (накануне до того, как в финансовое учреждение была введена временная администрация). Согласно документам, размер собственных средств банка превышал 33,5 млрд рублей. Минимальное значение таких показателей для отзыва лицензии составляет 30 млрд рублей.

Пытаясь обосновать свою позицию, ЦБ предоставил отчётность от 28 июля, но тогда в банке уже работала временная администрация и данная отчетность может лишь указывать на искусственное банкротство банка «Югра» со стороны временной даминистрации.

«Определённо, одной из самых больших ошибок оппонентов «Югры» станет как раз отсутствие фактических обоснований для вынесенных незаконных приказов временной администрации», - говорится в материале интернет-издания.