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Житель Обояни отправился в колонию за избиение и ограбление матери

Сегодня, 08:02
Житель Обояни отправился в колонию за избиение и ограбление матери
Обоянский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в угрозе убийством и разбое. Как сообщили в прокуратуре, в марте пьяный мужчина, поссорившись с матерью, несколько раз ударил ее кулаком по лицу. Пытаясь скрыть крики потерпевшей о помощи, он положил ей на лицо подушку, а затем обвил шею поясом от халата и стал сдавливать, перекрывая доступ кислорода. При этом он угрожал потерпевшей убийством. На следующий день мужчина потребовал у матери отдать ее серебряные серьги, а получив отказ, избил ее, сорвал с ушей женщины серьги и похитил 500 долларов. 
Суд приговорил обоянца к 2 годам 10 месяцам исправительной колонии общего режима.

 

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