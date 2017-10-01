Специалисты МРСК Центра за восемь месяцев выявили около восьми тысяч фактов хищений электроэнергии

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации мероприятий по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 8 месяцев 2017 года.

В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компании, в том числе совместно со специалистами блока безопасности, в зоне ответственности МРСК Центра (11 субъектов Центрального федерального округа) было выявлено 7955 фактов незаконного потребления электрической энергии.

Особое внимание в ходе рейдов уделялось работе с потребителями, уличенными ранее в незаконном энергопотреблении. Их проверку предваряли тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах в ряде случаев привлекались сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

Энергетиками были приняты меры по взысканию причиненного ущерба. В январе-августе с нарушителей в досудебном порядке взыскано 7 миллионов рублей за бездоговорное потребление. В отношении граждан, добровольно не возместивших ущерб, выносились судебные решения. Кроме того, заявительские материалы по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, выявленным блоком безопасности МРСК Центра, направлялись в правоохранительные органы.

Работа по пресечению энерговоровства велась активно во всех регионах деятельности компании, благодаря чему удалось выявить ряд крупных нарушений.

Только в июле-августе сразу несколько случаев крупных хищений электроэнергии пресекли сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго». Так, работники Тамбовского района электрических сетей (РЭС) совместно со службой безопасности филиала при проведении проверки на ОАО «Ягодное» в селе Беломестная Криуша Тамбовского района обнаружили, что на принадлежащих предприятию приборах учета нарушены пломбы госповерки и пломбы завода-изготовителя. Сумма ущерба, нанесенного в результате безучетного энергопотребления, составила 3, 833 млн рублей. А в поселке Майский Тамбовского района специалисты Тамбовэнерго выявили факт бездоговорного энергопотребления со стороны строительной организации ООО «Строй НЭС-АБ», ущерб составил 1, 478 млн рублей. По обоим случаям поданы заявления в полицию о привлечении нарушителей к ответственности, установленной действующим законодательством, ведется проверка.

В Тверской области в августе специалисты оперативно-выездной группы внутреннего аудита филиала «Тверьэнерго» при проверке в Вышневолоцком районе энергопотребления мастерского участка организации, занимающейся содержанием автомобильных дорог, выявили подключение безучетного кабеля, от которого было запитано уличное освещение. Объем зафиксированного и заактированного безучетного потребления составил 265,4 тыс. кВт*/ч, сумма ущерба - 1,9 млн рублей. В этом же месяце в Смоленске специалисты мобильной группы инспекционного контроля (МГИК) и Смоленского городского РЭС филиала «Смоленскэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии со стороны ООО «Кирпичный завод» на сумму 3, 467 млн рублей. В результате проведения переговоров специалистов филиала с участием отдела безопасности с руководителями сбытовой компании и представителями предприятия, 17.08.2017 г. ООО «Кирпичный завод» погасило указанную задолженность.

Сотрудники филиала «Костромаэнерго» в ходе проверки соблюдения условий договора энергоснабжения потребителя «Северная дирекция по энергообеспечению Трансэнерго ОАО «РЖД» на железнодорожной станции в Судиславском районе Костромской области обнаружили повреждение пломбы на клеммной крышке прибора учета электроэнергии. Энергетиками составлен акт о неучтенном энергопотреблении, который принят энергосбытовой компанией ООО «Русэнергосбыт» для возмещения ущерба, сумма которого составила более 550 тыс. рублей.

Почти полтора миллиона рублей придется вернуть филиалу «Липецкэнерго» ООО «Эн-Сейф» из Добринского района Липецкой области, похитившему 194,6 тысячи кВт*ч электроэнергии. При непогашении задолженности в установленный срок она будет взыскана в судебном порядке, с возмещением ответчиком всех судебных расходов.

Белгородским филиалом МРСК Центра в сентябре было взыскано свыше 900 тысяч рублей с собственников пищевого перерабатывающего производства в селе Пушкарное Белгородского района. Бригада Белгородского РЭС в ходе планового осмотра энергооборудования обнаружила здесь неучтенный кабель, подключенный до трансформаторов тока и прибора учета прямо к шине вводного распределительного устройства предприятия. Сумма ущерба была рассчитана, исходя из пропускной способности кабеля и с учетом того, что профиль деятельности предприятия, занимающегося хранением и переработкой овощей и фруктов, изготовлением и хранением мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, относится к категории энергозатратных.





Нередко среди нарушителей встречаются индивидуальные предприниматели. В июле в Ярославле специалисты мобильной группы инспекционного контроля филиала «Ярэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии со стороны владельца сети киосков быстрого питания, на энергопринимающем оборудовании которого отсутствовал указанный в договоре энергоснабжения прибор учета. Сумма ущерба превысила 314 тыс. рублей. Аналогичного энерговора специалисты предприятия буквально поймали за руку в Ярославле в августе: индивидуальный предприниматель, нарушил нормальную работу приборов учета электроэнергии, как результат – ущерб в 549 тыс. рублей. В этом же месяце специалисты Ярэнерго выявили факт безучетного потребления электроэнергии со стороны гаражно-строительного кооператива «Звезда» в областном центре. Установленные на приборах учета пломбы были повреждены, сумма ущерба составила 1,1 млн рублей. По всем трем случаям выявленные объемы безучетного потребления электроэнергии включены сбытовой организацией в полезный отпуск. Энергетиками направлены заявления в правоохранительные органы.

В Касторенском районе Курской области владелец ООО «Агрокомплекс «Олымский» для электроснабжения новой зерносушилки построил собственную линию электропередачи и самовольно подключился к трансформаторной подстанции филиала «Курскэнерго». Сумма ущерба от незаконных действий предпринимателя составила более 100 тыс. рублей. Сотрудниками Курскэнерго составлен акт о бездоговорном потреблении электрической энергии юридическим лицом, подано заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности руководства агрокомплекса по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

Обратились в правоохранительные органы и представители филиала «Воронежэнерго», установившие в августе факт хищения электроэнергии со стороны индивидуального предпринимателя в селе Ендовище Семилукского района Воронежской области. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

В Белгородской области в июле энергетики взыскали через суд 350 тыс. рублей с владельца магазина в поселке Октябрьский, самовольно подключившего к сети часть энергопринимающих устройств торговой точки. Факт неучтенного энергопотребления был установлен в ходе проверки магазина: после принудительного ограничения подачи электроэнергии некоторые электроприборы и освещение в нем продолжили функционировать, что наглядно свидетельствовало об их подключении к вводному кабелю в обход счетчика.

Около 685 тыс. рублей ущерба нанесла филиалу «Орелэнерго» индивидуальный предприниматель из Орловского района Орловской области – это было установлено по результатам рейда, проводившегося специалистами энергопредприятия. При осмотре принадлежавшего ей прибора учета выяснилось, что пломба на его корпусе имеет следы повреждений, что позволяло вмешиваться в работу счетного механизма и занижать показания. Недобросовестный потребитель с результатами проверки не согласилась, материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы. Правоохранительными органами составлен и направлен в суд протокол. Еще одно крупное хищение орловские энергетики пресекли в садоводческом некоммерческом партнерстве (СНП) в Новосильском районе. В корпусе электросчетчика СНП они обнаружили постороннее электронное вложение, влияющее на его работу. Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Следует отметить, что по результатам рассмотрения заявлений энергетиков правоохранительными органами возбуждались и уголовные дела по признакам состава преступления предусмотренного п. «б» части 2 ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»).

Так, 14 апреля 2017 года следственным отделом МО МВД России «Буйский» Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного следствием лица, которое с период с 07.09.2016 г по 15.03.2017 г., используя вмонтированное в электросчетчик устройство, предназначенное для отключения измерительных токовых цепей измерительных датчиков, потребляло неучтенную электроэнергию при работе пилорамы, расположенной в поселке Сусанино по улице Ленина. В результате МРСК Центра был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1,8 миллиона рублей. А 4 мая 2017 года следственным отделом ОМВД России по Курскому району Курской области в отношении неустановленных лиц, которые используя магнитное воздействие на прибор учета, установленный в ООО «Сырная Долина», потребляли неучтенную электроэнергию, причинив своими действиями ущерб ПАО «МРСК Центра» в особо крупном размере на сумму более 1,8 миллиона рублей. Осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами.

Следует отметить, что по составу преступления, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, установлено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового; либо лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

МРСК Центра намерена последовательно добиваться от недобросовестных потребителей возмещения ущерба. Следует напомнить, что средства, взыскиваемые с энерговоров, компания направляет, в том числе, на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей.



