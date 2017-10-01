Украинец пытался подкупить курских пограничников

Прокуратура Суджанского района возбудила уголовное дело в отношении украинского перевозчика. 38-летний гражданин соседнего государства обвиняется в покушении на дачу взятки в размере 10 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре, мужчина занимался пассажирскими перевозками из Украины в Россию и предложил оперуполномоченному погрануправления ФСБ 10 тысяч рублей за то, чтобы тот создавал препятствия в пересечении границы нашей страны другим предпринимателям, которые также перевозят пассажиров из Украины. Об этом стало известно правоохранителям, которые и задержали взяткодателя ещё до того, как он передал деньги.



