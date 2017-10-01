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Курская областная больница несколько дней провела в холоде

Сегодня, 11:52
Курская областная больница несколько дней провела в холоде
С наступлением похолодания пациенты и персонал Курской областной больницы остались без тепла. Как сообщает ГТРК «Курск», с жалобой на плохое отопление обратились пациенты. По их словам, на минувшей неделе в палатах неожиданно стало холодно. Хотя в городе в первую очередь отопление подали именно в объекты социальной сферы. К выяснению обстоятельств случившегося подключилась даже прокуратура. По словам руководства компании «Квадра», причиной проблем стали несанкционированные подключения к сетям неких недобросовестных потребителей. Это привело к нарушению гидравлического режима в этом районе. Сейчас тепло вернулось в палаты больницы.

 

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