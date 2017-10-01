Жители поселка Магнитный добились подачи горячей воды через прокуратуру

В многоквартирных жилых домах поселка Магнитный Железногорского района длительное время отсутствовала горячая вода. С такой жалобой местные жители обратились в прокуратуру. Как сообщили в ведомстве, в населенном пункте зарегистрированы 1656 жителей, которые пользуются коммунальными услугами «отопление» и «горячее водоснабжение». Однако горячую воду в дома не подавали из-за отсутствия организации, эксплуатирующей котельную и оказывающей коммунальные услуги. Прокурор потребовал у главы поселка Магнитный обеспечить жителей горячей водой и найти организацию, которая бы занялась обслуживанием котельной. Однако дело с мертвой точки сдвинулось только после суда, куда обратилось надзорное ведомство. Горячее водоснабжение и отопление в населенном пункте восстановлено. Исполняющая обязанности главы муниципалитета привлечена к административной ответственности: она заплатит штраф.