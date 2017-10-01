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Таможня не пустила на Украину вековую швейную машинку

Сегодня, 12:53
Таможня не пустила на Украину вековую швейную машинку
Курской таможней составлены два протокола об административных правонарушениях в отношении украинки, нарушившей правила перемещения культурных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза. Как пояснили в ведомстве, в иномарке 44-летней гражданки соседнего государства обнаружили деревянный футляр, в котором находилась швейная машинка. Женщина пояснила, что машинка ей досталась от бабушки. Она везла ее в Киев. О том, что швейная машинка может относиться к культурным ценностям, она не знала, поэтому в компетентные органы за разрешением на ее вывоз не обращалась. Находку направили на экспертизу. Она показала, что швейная машинка, которой более 100 лет, относится к категории культурных ценностей по времени создания, как предмет техники бытового назначения. Женщине, нарушившей таможенное законодательство, грозят штрафы и возможная конфискация швейной машинки. Решение вынесет суд.

 

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