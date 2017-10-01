поиск по сайту
 

Пьяный житель Рыльска задушил свою бабушку

Сегодня, 13:02
Пьяный житель Рыльска задушил свою бабушку
36-летнему жителю Рыльска предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщили в СК, мужчина проживал совместно со своей 80-летней бабушкой в доме на улице Кирова. Весь день он употреблял спиртные напитки, а ночью пьяным пришел домой. Обвиняемый увидел бабушку в своей комнате, пересматривающую его вещи. Возмутившись, злоумышленник схватил пенсионерку рукой за шею и сдавил, после чего откинул потерпевшую в ее комнату на пол. Через некоторое время, обнаружив, что пенсионерка не подает признаков жизни, он пошел к своей матери - дочери потерпевшей и рассказал, что бабушке плохо. Женщина прибежала и обнаружила потерпевшую мертвой. Причинасмерти - механическая асфиксия от сдавления органов шеи.
Мужчину взяли под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, назначены экспертизы. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама