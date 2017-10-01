Пьяный житель Рыльска задушил свою бабушку

36-летнему жителю Рыльска предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщили в СК, мужчина проживал совместно со своей 80-летней бабушкой в доме на улице Кирова. Весь день он употреблял спиртные напитки, а ночью пьяным пришел домой. Обвиняемый увидел бабушку в своей комнате, пересматривающую его вещи. Возмутившись, злоумышленник схватил пенсионерку рукой за шею и сдавил, после чего откинул потерпевшую в ее комнату на пол. Через некоторое время, обнаружив, что пенсионерка не подает признаков жизни, он пошел к своей матери - дочери потерпевшей и рассказал, что бабушке плохо. Женщина прибежала и обнаружила потерпевшую мертвой. Причинасмерти - механическая асфиксия от сдавления органов шеи.

Мужчину взяли под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, назначены экспертизы.