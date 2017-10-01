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Сильный ветер лишил электричества 37 населенных пунктов Курской области

Сегодня, 13:20
Сильный ветер лишил электричества 37 населенных пунктов Курской области
Сильный ветер, который дул в Курской области в воскресенье и понедельник, привел к отключению электроэнергии в восьми муниципальных образованиях. Без электричества в 37-и населенных пунктах остались 2764 частных домов. Оперативные группы и аварийно-восстановительные бригады были готовы к такому обороту событий. Подачу электроэнергии удалось восстановить в максимально сжатые сроки почти во всех муниципалитетах. Что касается детского сада в Золотухино, где ветер сорвал часть кровли, то он работает в обычном режиме. Малыши находятся в других, не пострадавших от стихии корпусах. Сейчас уточняются ущерб, причиненный стихией, и решается вопрос о ремонте кровли. 

 

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