«Агро-Вилион» модернизирует парк техники при содействии Сбербанка

17 октября 2017 года, г. Тамбов. Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк открыл сельхозпредприятию «Агро-Вилион» кредитную линию на 60 млн рублей для модернизации парка сельхозтехники. Средства предоставлены по ставке 9,6 % годовых, что обусловлено поручительством Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.





- Заемные средства позволят нам расширить парк оборудования, вывести из эксплуатации устаревшую технику и снизить расходы на ее обслуживание. Мы уверены, что внедрение нового оборудования повысит производительность труда, качество возделывания земель и сбора урожая, - отметил генеральный директор предприятия Максим Копнин, - На заемные средства, полученные от Сбербанка, уже приобретено несколько новых комбайнов, трактор и навесной инвентарь.





ООО «Агро-Вилион» создано в 2005 году и специализируется на выращивании пивоваренного ячменя, подсолнечника, сахарной свеклы, гороха, пшеницы, кукурузы, сои и гречихи. Площадь пашни составляет свыше 12 тыс. га. Во взаимодействии с учеными предприятие активно занимается семеноводческой работой.





На начало октября 2017 года в Тамбовской области субъекты малого и среднего бизнеса получили гарантийную поддержку Корпорации МСП на сумму 1,4 млрд рублей, что позволило предпринимателям получить финансирование на сумму около 2,7 млрд рублей.