Почти 6 тысяч курян за неделю заболели ОРВИ

В Курской области заболеваемость ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне, грипп не регистрируется. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за прошлую неделю с простудой в лечебные учреждения обратились почти 6 тысяч человек, большая часть заболевших - 78% - это дети. В санитарном ведомстве отметили, что в целом по области заболеваемость ОРВИ оставалась ниже порогового уровня на 3,6%.

Наш регион уже получил вакцины от гриппа в полном объеме, прививки сделали 261 600 человек, это почти четверть населения области. Прививочная кампания в регионе продолжается. Учитывая, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на январь-февраль, именно сейчас самое подходящее время, чтобы обдуманно подойти к вопросу профилактики гриппа и своевременно привить себя и своих детей - призывают медики.







