поиск по сайту
 

В Курске задержаны похитители 7 иномарок

Сегодня, 14:10
В Курске задержаны похитители 7 иномарок
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии краж автотранспорта. К преступлениям причастны трое курян, двое из них ранее судимы. Как сообщили в региональном УМВД, они похитили 7 иномарок в Курской и Белгородской областях. Злоумышленники выбирали автомобили двух определенных моделей, не оборудованных сигнализацией. Похищенный транспорт разбирали и распродавали по запчастям. Подозреваемых задержали при попытке очередной кражи машины на Союзной. Автомобиль принадлежал паре пенсионеров, которые только выплатили за него кредит. О преступлении потерпевшим сообщили полицейские в ночь, когда уже задержали злоумышленников. К слову, на дело подозреваемые приехали на похищенном в Белгородской области автомобиле. Выяснилось также, что угонщики промышляли сбытом фальшивых денег. При обыске у них изъяли 7 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Еще три они успели сбыть. Однако поддельные деньги уже изъяли из оборота. Подозреваемые арестованы, дают признательные показания. Выясняется их причастность к аналогичным преступлениям в других регионах. Возбуждены уголовные дела по двум статьям.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама