Курские проекты в финале премии «Russian Event Awards 2017»

Во Владимире состоялся финал окружного этапа конкурса национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2017». Эксперты оценивали презентации всех 184 проектов, вышедших в региональный финал. Презентации регионов проходили в 13 номинациях. Представители Курской области презентовали два проекта: гастрономический фестиваль «Фестиваль оладьев» (номинация «Туристическое событие в области гастрономического туризма») и фестиваль «Дни жатвы» (номинация «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»). В итоге оба наших проекта прошли в финал «Russian Event Awards 2017», он состоится 28-29 октября в Липецке. Также фестиваль «Дни жатвы» получил специальный диплом «За активное продвижение народных традиций и промыслов с помощью событийного туризма».