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Курские проекты в финале премии «Russian Event Awards 2017»

Сегодня, 08:13
Курские проекты в финале премии «Russian Event Awards 2017»
Во Владимире состоялся финал окружного этапа конкурса национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2017». Эксперты  оценивали презентации всех 184 проектов, вышедших в региональный финал. Презентации регионов проходили в 13 номинациях. Представители Курской области презентовали два проекта: гастрономический фестиваль «Фестиваль оладьев» (номинация «Туристическое событие в области гастрономического туризма») и фестиваль «Дни жатвы» (номинация «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»). В итоге оба наших проекта прошли в финал  «Russian Event Awards 2017», он состоится 28-29 октября в Липецке. Также фестиваль «Дни жатвы» получил специальный диплом «За активное продвижение народных традиций и промыслов с помощью событийного туризма».

 

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