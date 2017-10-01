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Актёр Евгений Поплавский отметит юбилей на сцене драмтеатра

Сегодня, 08:26
Актёр Евгений Поплавский отметит юбилей на сцене драмтеатра
Актёр Курского драмтеатра Евгений Поплавский отметит юбилей. 29 октября он отпразднует сразу две круглые даты - 70-летие и 50-летие трудовой деятельности.
Поплавского в 1983 году приняли в труппу Курского драматического театра. Тогда он сыграл 42 роли, среди которых особенно дороги Николай Потехин в «Чудаках» Горького, Яго в «Отелло» Шекспира, Чебутыкин в «Трех сестрах» Чехова, Дулиттл – «Моя прекрасная леди» Лоу, Барон – «Рыцарские страсти или Лекарство от любви» Красногорова. Поставил 10 спектаклей для детей. Выступал с вокальными программами «Нам дороги эти позабыть нельзя» и «Песня, спетая сердцем», в репертуаре которых песни военных лет, ретро и лирические. В 1987 году удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР», а в 2000 году – «Народный артист России». Сезоны 2001- 2009 актер служил в академическом театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске. С 2009 года вновь в труппе Курского театра.
Лев Гурыч Синичкин - «Театральная комедия» (Лев Гурыч Синичкин) А. Бонди по Д. Ленскому - В. Константинов, Б. Рацер, И. Цветков, Джаккино Кастиелло, Паскуале -«Аристократы и голодранцы» Э. Скарпетты, Салов - «В день свадьбы» В. Розова, Кровель - «Божьи одуванчики» А. Иванова, Паравичини в «Мышеловке» А. Кристи, Капулетти в «Ромео и Джульетта» У. Шекспира.
Поставил спектакли: «Аристократы и голодранцы» Э. Скарпетты, «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Островского, «Номер 13» Р. Куни, «Ктуба» Э. Кишона, восстановил с новыми исполнителями «День рождения кота Леопольда» А. Хайта.

 

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