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В Курскую область не пустили зараженную сливу из Молдовы

Сегодня, 16:36
В Курскую область не пустили зараженную сливу из Молдовы
В Курскую область не пустили зараженную сливу из Молдовы. Как сообщили в Россельхознадзоре, сегодня в автомобильный пункт пропуска  «Крупец» ввезли партию свежих слив из Молдовы. Товар весом более 19 тонн направлялся в Краснодар. Однако сотрудники ведомства обнаружили в сливе опасного вредителя - восточную плодожорку. В соответствии с действующим законодательством, в целях недопущения проникновения и распространения на территории России карантинного объекта, ввоз зараженного груза запретили.

 

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