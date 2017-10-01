В Курскую область не пустили зараженную сливу из Молдовы. Как сообщили в Россельхознадзоре, сегодня в автомобильный пункт пропуска «Крупец» ввезли партию свежих слив из Молдовы. Товар весом более 19 тонн направлялся в Краснодар. Однако сотрудники ведомства обнаружили в сливе опасного вредителя - восточную плодожорку. В соответствии с действующим законодательством, в целях недопущения проникновения и распространения на территории России карантинного объекта, ввоз зараженного груза запретили.







