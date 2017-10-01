Администрация Курска задолжала застройщику за детсад на Дериглазова 200 миллионов

Завод КПД инициировал рассмотрение в Арбитражном суде дела о расторжении договора аренды и возврата детского сада, который торжественно открыли на проспекте Дериглазова в январе этого года. Как пишут " Курские известия ", городская администрация обещала перечислить деньги - 200 миллионов рублей - еще в июне, однако застройщик их до сих пор не получил. Как сказал заместитель гендиректора КПД Андрей Ельников, "иски подали не из вредности. Складывается нехорошая экономическая ситуация для предприятия. Мы рассчитывали на средства от продажи квартир для переселенцев. Их планировалось пустить на завершение строительства школы на проспекте Дериглазова. Пришлось изыскивать средства. То, что мы еще не получили деньги и за детский сад, скорее всего, приведёт к сокращению численности сотрудников завода КПД". Ранее мы рассказывали : в Арбитражном суде Курска рассматривается вопрос о возврате заводу КПД 90 квартир, куда переселились жители разваливающегося дома по улице Конорева. 150 миллионов рублей за предоставленное жилье компания так и не получила. Судебные разбирательства продолжаются.

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