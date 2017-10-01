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Выпущены конверты с памятником "Воссоединение" в Коренной пустыни

Сегодня, 08:09
Выпущены конверты с памятником
Выпущен конверт с изображением памятника «Воссоединение» в Коренной пустыни. На нем изображена скульптурная композиция из бронзы, где запечатлены Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Лавр, держащие в руках икону Божией Матери «Знамение», как символ соединения двух частей Русской церкви. Выпуск такого конверта не случаен. В 2017-м исполняется 10 лет со времени подписания акта о каноническом единстве Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей. 
С 2009-го в Курскую область ежегодно прибывает чудотворная икона «Знамение», поклониться ей приезжают десятки тысяч паломников из разных регионов России и зарубежья. 

 

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