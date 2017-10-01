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Курян призывают жаловаться на отсутствие отопления в прокуратуру

Сегодня, 11:47
Курян призывают жаловаться на отсутствие отопления в прокуратуру
Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социальных объектов. В случае отсутствия отопления можно обращаться в надзорное ведомство по телефону (4712) 51-29-33.
Ранее мы рассказывали: на прошлой неделе без тепла оказалась Курская областная больница, а жителям поселка Магнитный Железногорского района удалось добиться включения горячей воды и отопления через суд.

 

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