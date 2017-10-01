поиск по сайту
 

В Курске управляющая компания не платила сантехнику зарплату 9 месяцев

Сегодня, 12:23
В Курске управляющая компания не платила сантехнику зарплату 9 месяцев
В Курске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "невыплата заработной платы". По информации СК, руководство одной из управляющих компаний города с 1 января по 31 августа свыше двух месяцев полностью не выплачивалась зарплата сотруднику, работающему по трудовому договору сантехником. Так перед потерпевшим образовалась задолженность - более 60 тысяч рублей. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также другие работники организации, трудовые права которых были нарушены. Расследование продолжается.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама