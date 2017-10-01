В Курске управляющая компания не платила сантехнику зарплату 9 месяцев

В Курске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "невыплата заработной платы". По информации СК, руководство одной из управляющих компаний города с 1 января по 31 августа свыше двух месяцев полностью не выплачивалась зарплата сотруднику, работающему по трудовому договору сантехником. Так перед потерпевшим образовалась задолженность - более 60 тысяч рублей. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также другие работники организации, трудовые права которых были нарушены. Расследование продолжается.