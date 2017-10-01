В Курске задержали 16-летнего закладчика наркотиков

16-летний житель Курска стал фигурантом уголовного дела за распространение наркотиков. По информации Следственного комитета, вечером 5 октября полицейские задержали подростка, который во время беседы указал место хранения им наркотических средств. При осмотре места происшествия под ковриком его личного автомобиля обнаружили и изъяли 30 пакетиков. В них были наркотики, которые парень планировал сбыть через тайники «закладки». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении несовершеннолетнего подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.