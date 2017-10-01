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На курских дорогах за день два самосвала попали в ДТП

Сегодня, 12:33
На курских дорогах за день два самосвала попали в ДТП
На курских дорогах за день два самосвала попали в ДТП. Первая авария произошла утром 17 октября в Курчатовском районе. 52-летний водитель самосвала «Мерседес» выезжал на трассу с прилегающей территории и столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера». Травмы получила 29-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки.
Вечером еще одна авария с участим самосвала произошла в Железногорском районе. 46-летний водитель ВАЗ-2115, ехавший со стороны Тросны, на перекрестке попытался повернуть налево перед ехавшим навстречу грузовиком «Shacman». Разъехаться автомобилям не удалось. ВАЗ получил серьезные повреждения, а его водителя доставили в больницу.

 

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