Жительница Железногорска, обидевшись на сожителя, написала заявление в полицию

В Железногорске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за заведомо ложный донос о преступлении. Женщина обратилась в отдел полиции с заявлением на своего сожителя, она обвинила в том, что он угрожал ей убийством, используя топор. Полицейские выяснили, что эта информация ложная. Оказывается, заявительница дома распивала спиртное, гражданский муж сделал ей замечание и пообещал забрать их маленькую дочь. На этой почве у них произошла ссора. Чтобы досадить ему, женщина написала заявление в полицию. И сама стала фигуранткой уголовного дела. За ложный донос о преступлении предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.