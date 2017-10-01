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Жительница Железногорска, обидевшись на сожителя, написала заявление в полицию

Вчера, 12:38
Жительница Железногорска, обидевшись на сожителя, написала заявление в полицию
В Железногорске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за заведомо ложный донос о преступлении. Женщина обратилась в отдел полиции с заявлением на своего сожителя, она обвинила в том, что он угрожал ей убийством, используя топор. Полицейские выяснили, что эта информация  ложная. Оказывается, заявительница дома распивала спиртное, гражданский муж сделал ей замечание и пообещал забрать их маленькую дочь. На этой почве у них произошла ссора. Чтобы досадить ему, женщина написала заявление в полицию. И сама стала фигуранткой уголовного дела. За ложный донос о преступлении  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

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