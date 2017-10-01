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Пьяный дебошир оскорбил и ударил майора полиции

Вчера, 12:42
Пьяный дебошир оскорбил и ударил майора полиции
В Октябрьском районе перед судом предстанет 33-летний житель Прямицыно, его обвиняют в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции. Как рассказали в СК, ночью 6 августа пьяного мужчину задержали стражи порядка и доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования как лицо, подозреваемое в совершении административного правонарушения. Находясь в приемном отделении Октябрьской центральной районной больницы, дебошир публично оскорбил майора полиции и ударил его ногой в живот.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд.

 

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