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Ночью и утром Курскую область накроет туман

Вчера, 13:50
Ночью и утром Курскую область накроет туман
Курское МЧС распространило предупреждение: сегодня ночью и завтра утром в регионе возможен туман. Участников дорожного движения призывают быть особенно внимательными и острожными в туманную погоду и сбросить скорость. 

 

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