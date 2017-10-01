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Турбогенератор Курской АЭС возобновил работу после сбоя

Вчера, 14:05
Турбогенератор Курской АЭС возобновил работу после сбоя
Турбогенератор №2 первого энергоблока Курской атомной электростанции возобновил работу после выполнения ремонта на линии электропередач, расположенной за периметром промплощадки, сообщили в центре информации и общественных связей КуАЭС. Накануне вечером один из турбогенераторов был отключен от сети из-за повреждения конденсатора связи на ЛЭП «КуАЭС – Шостка». 
В пресс-центре добавили: в настоящее время в соответствии с регламентом эксплуатации идёт подъем мощности энергоблока №1 до номинального значения. Как подчеркнули специалисты, это не повлияло на безопасность работы станции.

 

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