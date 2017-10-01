Продолжается благоустройство сквера на Красной площади Курска. Здесь уже убрали зеленые насаждения, которые были в аварийном состоянии. Им на смену придут новые деревья и кустарники. Также проектом предусмотрены устройство газонов, сети поливочного водопровода и освещения территории сквера, восстановление твердого покрытия тротуаров. Общая стоимость работ – 4 миллиона 600 тысяч рублей. В мэрии Курска сообщили, что завершить реконструкцию планируется к концу ноября.