С начала осени на предприятиях произошли три несчастных случая

Нынешняя осень принесла курянам очередную серию производственных травм.

6 сентября в Курском районе на базе зерновой компании водитель КамАЗа решил осмотреть моторный отсек. Напротив остановился еще один большегруз, его водитель поспешил на помощь коллеге. Ни один, ни другой не заметили, как машина самопроизвольно тронулась с места. Необитаемый КамАЗ протаранил своего железного «собрата», обрушив его поднятую кабину. В результате 37-летний шофер принявшего удар автомобиля получил перелом челюсти, лобной пазухи и многочисленные раны головы.

15 сентября статистику несчастных случаев на производстве синхронно пополнили работники образования и строители. Находясь в помещении склада, 63-летняя бухгалтер одного из курских колледжей, оступившись, упала в техническую яму. Женщина получила компрессионный перелом позвоночника. И в тот же день 23-летний монтажник трубопровода строительной компании попал в больницу с такой же травмой в результате обрушения грунта в траншее. Все случаи признаны страховыми. Пострадавшим оплачивается лечение, а при необходимости Курское отделение Фонда готово профинансировать закупку необходимых препаратов, медицинских материалов, средств реабилитации и саму реабилитацию.



