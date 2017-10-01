Светлые лучики Курскэнерго

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» состоялся XII творческий конкурс для детей сотрудников предприятия «Светлые лучики». В нем приняли участие более 90 ребят от четырех до шестнадцати лет из всех уголков Курской области.

Конкурс проходил в пяти номинациях, его участники были разделены на две возрастные группы: до девяти лет и от девяти до шестнадцати лет. Их выступления оценивало жюри, в которое вошли известные в регионе деятели культуры.

В итоге, в номинации «Вокальное творчество (возрастная категория старше девяти лет) дипломами первой степени отмечены Полина Косинова, дочь экономиста финансового отдела Оксаны Косиновой, исполнившая заводную народную песню «Ах, куры-куры», Дарья Нерябова, дочь диспетчера оперативно-технологической группы Беловского РЭС Александра Нерябова, выступавшая с композицией «Я мечтаю о чуде», и Вероника Милюсина с песней «Лебеди». Мама Вероники, Марина Милюсина - специалист пункта по работе с потребителями Тимского района электрических сетей (РЭС).

Сразу четыре диплома первой степени были вручены в номинации «Танцевальное творчество». Дарья Зубкова, дочь начальника отдела логистики Владимира Зубкова, показала зрителям красоту восточного танца «Радуга ». Арина Девянина, дочь специалиста отдела по работе с клиентами Оксаны Девяниной ярко исполнила «Задорную плясовую». Анастасия Агеева, дочь руководителя производственно-технической группы Курского РЭС Александра Агеева, представила на суд жюри современный эстрадный танец, а детский коллектив Восточного участка Курскэнерго - зажигательный рок-н-ролл.

Кстати, Арина Девянина вошла в число победителей и в номинации «Оригинальный жанр» (возрастная категория старше 9 лет). Затаив дыхание, присутствующие в зале смотрели ее мини-спектакль по книге Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова». В этой же номинации (возраст до 9 лет) дипломами первой степени отмечен дуэт Тамары Просолуповой, дочери главного бухгалтера филиала Натальи Мишиной и ведущего специалиста службы охраны труда Михаила Просолупова и Марии Саловой, дочери секретаря управления делами Екатерины Дьяковой. Они давали «вредные советы» непослушным детям, и делали это так искренне, убежденно, что в зале хохотали.

В номинации «Декламация» самым запоминающимся и эмоциональным стало выступление Михаила Горбачева, сына специалиста отдела по работе с клиентами Людмилы Горбачевой. Он отмечен дипломом первой степени за оригинальное прочтение детского рассказа «Наш мокрый Иван». Единственный победитель был определен и в номинации «Инструментальное творчество» - им стала Полина Назарова, дочь юрисконсульта сектора договорной работы управления правового обеспечения Ольги Назаровой, исполнившая на скрипке композицию «Непрерывное движение».

Специальными дипломами «Юное дарование» жюри отметило самых юных участников. Их удостоились четырехлетняя Анна Ряжских за танец «Буги-Вуги» и пятилетняя Анастасия Позднякова, исполнившая стихотворение «Я выросла». Мама Анны, Светлана Ряжских - инженер по качеству электроэнергии, мама Анастасии - Ольга Позднякова - инженер-метролог.

Кроме того, жюри отметило дипломами все работы, представленные в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество».

Впрочем, проигравших в этот день не было. Каждый из участников конкурса получил специальный диплом и сувенир. Всех участников с праздником творчества тепло поздравил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский.

Первый творческий конкурс для детей сотрудников Курскэнерго состоялся в 2005 году. За все время участие в нем приняли более 1200 ребят. Для некоторых сцена предприятия стала стартовой площадкой в большую эстраду.

Сестры-близнецы Галя и Ира Ермаковы, дочери техника производственно-технической группы Центрального РЭС Любови Ермаковой, после победы в конкурсе участвовали в телепередаче «Утренняя звезда». На втором международном конкурсе семейных ансамблей в Польше дуэт был признан лучшим, заслужив приз зрительских симпатий. А в 2006 году на Международном фестивале юных талантов «Звездочка», проходившем в Одессе, сестры Ермаковы получили первую премию.

Другая участница конкурса, дочь электрослесаря по ремонту оборудования Центрального РЭС «Курскэнерго» Юрия Почекаева Катя Почекаева в 2007 году представляла Курскую область на национальном отборочном конкурсе детской песни «Евровидение-2007». Кроме того, Катя становилась лауреатом Всероссийского детского конкурса И. Резника «Маленькая страна», детского Всероссийского конкурса им. Н. Плевицкой, Международного конкурса «Хрустальная магнолия» и многих других.



