Школу на проспекте Дериглазова откроют в сентябре 2018 года

Школа на проспекте Дериглазова в Курске откроется только в сентябре 2018 года. Об этом рассказал губернатор Александр Михайлов на очередной встрече с жителями в общественной приемной Президента. По словам главы региона, здание на 1000 мест уже готово к сдаче. Но школе еще необходимо получить лицензию, сформировать педагогический коллектив. Кроме этого, новое учреждение требуется оснастить современным оборудованием. Так что дети пойдут учиться в новую школу на проспекте Дериглазова только в сентябре 2018 года.



