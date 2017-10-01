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Школу на проспекте Дериглазова откроют в сентябре 2018 года

Сегодня, 08:08
Школу на проспекте Дериглазова откроют в сентябре 2018 года
Школа на проспекте Дериглазова в Курске откроется только в сентябре 2018 года. Об этом рассказал губернатор Александр Михайлов на очередной встрече с жителями в общественной приемной Президента. По словам главы региона, здание на 1000 мест уже готово к сдаче. Но школе еще необходимо получить лицензию, сформировать педагогический коллектив. Кроме этого, новое учреждение требуется оснастить современным оборудованием. Так что дети пойдут учиться в новую школу на проспекте Дериглазова только в сентябре 2018 года.

 

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