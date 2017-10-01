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Курская область в числе худших по подготовке к зиме

Сегодня, 08:10
Курская область в числе худших по подготовке к зиме
Курская и Брянская области, Забайкальский край и Еврейская автономная область числятся среди регионов-аутсайдеров по подготовке и началу отопительного периода. Об этом сообщается в пресс-релизе Минстроя. Огласил список глава министерства Михаил Мень на совещании, которое провел вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак. Козак заметил, что «в целом российские регионы готовы к прохождению отопительного сезона, за исключением единичных случаев в отдельных муниципалитетах, но температурный режим пока позволяет исправить ситуацию». И напомнил, что за отопительный сезон персональную ответственность несут главы регионов.

 

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