В колонию пытались забросить мобильники с помощью арбалета

Сотрудники льговской колонии обратили внимание на подозрительный автомобиль, который вечером стоял рядом с режимной территорией. При досмотре машины, за рулем которой находился 20-летний водитель, нашли 10 мобильных телефонов, упакованных и готовых к переброске. На это указывал тот факт, что свертки с сотовыми были примотаны скотчем к стрелам. Скорее всего, что хозяин «груза» должен был выстрелить их из арбалета в сторону бараков. Как сообщили в УФСИН, в отношении нарушителя собраны материалы для направления в суд. Теперь молодому человеку грозит административная ответственность. Зарегистрирована и еще одна попытка передать в «зону» запрещенные предметы, речь идет о наркотиках. В посылке сотрудники колонии нашли два свертка с порошком бело-розового цвета, спрятанных во флаконе шампуня. Доставку организовали двое заключенных, которые отбывают наказание за разбой и незаконный оборот наркотиков. Фигуранты написали явки с повинной, изъятый порошок отправили на экспертизу.



